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İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı
Şişli'de şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.
İstanbul Şişli'de saat 06.30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi ğzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan hafriyat kamyonuna çarptı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE 8 YOLCU YARALANDI
Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcunun yaralandığı öğrenilirken, hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Kaza sonucu otobüs ağır hasar gördü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı