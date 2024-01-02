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    İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı

    Şişli'de şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

    İstanbul&#039;da faciaya ramak kala! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Şişli'de saat 06.30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi ğzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan hafriyat kamyonuna çarptı.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE 8 YOLCU YARALANDI

    Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

    Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcunun yaralandığı öğrenilirken, hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

    Kaza sonucu otobüs ağır hasar gördü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
    İettİstanbulTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı
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