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    Sarıyer'de feci yangın! İETT otobüsü alev aldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sarıyer&#039;de feci yangın! İETT otobüsü alev aldı
    Sarıyer, Otobüs, Yangın, Haber

    Sarıyer'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde bir anda yangın çıktı. Yangında otobüs alevler içinde kalırken yolcular tahliye edildi.

    Sarıyer’de hareket halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından söndürüldü.

    YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarabyaüstü - Kabataş seferini yapan İETT özel halk otobüsü hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför otobüsü durdurarak içeride bulunan yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

    "ARAÇ 3 DAKİKA İÇİNDE ALEV ALDI"

    Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun, “Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük. İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici” şeklinde konuştu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

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