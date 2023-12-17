Kocaeli'de palet deposunda korkutan yangın

17 Aralık 2023 21:38 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 22:46

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, 1.5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen V.Ş. isimli işçi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle deponun bin metrekarelik bölümünde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.