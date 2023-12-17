Kocaeli'de palet deposunda korkutan yangın
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Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını bir buçuk saatte söndürürken, dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, 1.5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında dumandan etkilenen V.Ş. isimli işçi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle deponun bin metrekarelik bölümünde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.