İBB deposunda korkutan alevler

17 Aralık 2023 08:53 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 08:58

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.