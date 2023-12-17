İBB deposunda korkutan alevler
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kartal'daki İBB deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede kontrol altına alındı, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.