Kaldırıma çıkan taksicinin cezası belli oldu

İstanbul'da trafikte aracıyla kaldırıma çıkan taksi sürücüsüne bin 387 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan “Kaldırımda yürüyen yaya, can güvenliğini tehlikeye atan taksiciye tepki gösterdi'' başlıklı görüntü üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenerek yakalanan taksi şoförü Ö.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden bin 387 lira idari para cezası verildi.