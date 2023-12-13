İstanbul'da taksiye zam talebi! Kabul edilirse yüzde 100 katlanacak

13 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:22

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre tarife ücretlerine yönelik zam talebini yineledi. Toplu taşıma fiyatlarıyla taksi ücretlerini kıyaslayan Aksu, yeni yılda taksilere en az yüzde 100 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Kiraların çok düşük olduğuna dikkat çeken Aksu, "Ücretlerimiz toplu taşımayla eşit hale geldi. 3-4 kişi birleşiyor taksiyle gidiyor, toplu taşımaya binseler daha fazla ödüyorlar. Plaka kiraları 25 bin lira civarında ve oldukça düşük" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Aksu, "Taksimetre ücret tarifelerinin en az yüzde 100 artmasını istiyoruz. Böylece toplu taşımadan farklı olalım, aramızdaki makas kapansın" dedi.

"İBB PLAKA ÜCRETLERİNE MÜDAHALE EDİYOR"

6,5 milyon liraya ulaşan taksi plaka ücretlerini düşük bulan Aksu, plaka fiyatlarının en az 20 milyon TL olması gerektiğini belirtti. Algı operasyonlarının plaka fiyatlarını düşürdüğünü ön süren Aksu, "Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil" dedi.

KASIM AYINDAKİ ZAM TALEBİ İBB'DEN DÖNMÜŞTÜ

14 Kasım tarihinde zam için İBB'ye başvuran Eyüp Aksu, taksimetre ücretlerinin yüzde 65 artırılmasını talep etmişti. Aksu, giderlerdeki artış nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söylemişti.

Aksu'ya ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Şu an bu rakamları da görmek mümkün değil. Dolasıyla böyle bir zam gündemimize yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok" demişti.

Yüzde 65 zam şu an hiçbir şekilde uygun görebilecekleri bir rakam olmadığını söyleyen Gökçe, "Zam oranlarını 2 parametre ile hesaplıyoruz; enflasyondaki artış, asgari ücretteki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu üçünün üstünden bir kat sayı ile parametre belirleniyor. Bu çarpıma göre de zam yapılıyor. Şu an bu rakamları da görmek mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.