Deprem bölgesinde yeniden yapılandırmanın taksit sürelerine düzenleme

13 Aralık 2023 06:49 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 06:56

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Cumhurbaşkanı kararına göre, depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hâlinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan’a kadar devam ettiği belirtildi. Buralarda, alacaklı idarelere 6 Şubat 2023-30 Nisan 2024 arasında ödenmesi gereken taksitlerden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep hâlinin sona ereceği 30 Nisan 2024 tarihinden sonraki ayda, sonraki taksitlerin süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler hâlinde ve toplam 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı. Ayrıca, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12’den fazla olması hâlinde, fazla olan taksitler, 12’nci taksitle birlikte ödenebilecek. Düzenleme kapsamına, kesinleşmiş vergi borçları ile SGK alacakları gibi birçok borç giriyor.