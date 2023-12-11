TMO'dan hububat alımında deprem bölgesindeki üreticilere öncelik

11 Aralık 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:06

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumlarının depremlerden sonra bölgedeki üreticilerin elinde bulunan mısır, arpa, buğday, nohut gibi ürünleri aldığını hatırlattı. Deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için devletin elini bir an olsun çekmediğini dile getiren Güldal, şöyle konuştu:

"Bütün mesailerin ilki buraya ayrılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı bütün planlamalarını deprem bölgesine öncelik olarak yapmıştır. TMO olarak depremlerden sonra üreticilerin elinde olan tüm ürünleri herhangi bir sınır ve kota olmaksızın satın alma kararı aldık. Üreticilerin ürünlerini muhafaza etmekte sıkıntı çekmemesi için nakde dönüştürmelerini sağladık. 1,5 milyar liralık ürünü mart ayında aldık."

'DEPREM NEDENİYLE TARLADA ZAİYAT SÖZ KONUSU DEĞİL'

Depremden etkilenen illerdeki üreticilerin ürünlerini almak için ürün akışında bir sorun çıkmaması için bölgedeki yakın depoları kullandıklarını anlatan Güldal, alım yeri sayılarında artışa gittiklerini ifade etti.

Güldal, şunları kaydetti:

"Zaten tarlada depremlerden dolayı bir zayiat söz konusu değildi. Ürünler de bereketli geldi. İnşallah 2024'te de bu süreç devam edecek. TMO tarafında da deprem bölgesindeki illerimiz öncelikli ilgilendiğimiz ve baktığımız alanlar olacak. Zaten sıklıkla bölgeye geliyoruz. İl il, ilçe ilçe gezen ekiplerimiz var. Bir eksiklik hissettirmemeye çalıştık. Her şey normale dönene kadar bu süreç devam edecek."

HUBUBAT ALIMINDA 15 MİLYAR TL ÖDENDİ

TMO, bu yıl hububat alım döneminde deprem bölgesindeki üreticilerden, 1 milyon 516 bin ton buğday, 441 bin ton arpa ve 631 bin ton mısır olmak üzere toplam 2 milyon 588 bin ton ürün alımı yaptı. Ürünlerin karşılığı olarak üreticilere 15 milyar 716 milyon lira ödeme yapıldı.

TMO 2023 HUBUBAT FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) bu yılın ekim ve kasım aylarında satılacak ekmeklik ve makarnalık buğdayların satış fiyatları belirlendi. 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatları şu şekilde:

Makarnalık buğdayda 10.200 TL/Ton,

Ekmeklik buğdayda 9.350 TL/Ton,

Arpada 7.725 TL/Ton ŞEKL