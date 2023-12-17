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    Güngören'de hastane yangını! İtfaiye olay yerinde

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Güngören&#039;de hastane yangını! İtfaiye olay yerinde
    Yangın, Istanbul, Hastane

    Güngören Haznedar'da bulunan özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Güngören Haznedar'da bulunan özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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