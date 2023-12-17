Güngören'de hastane yangını! İtfaiye olay yerinde

17 Aralık 2023 13:31 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 13:34

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güngören Haznedar'da bulunan özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Detaylar birazdan...