Güngören'de hastane yangını! İtfaiye olay yerinde
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Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güngören Haznedar'da bulunan özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Güngören Haznedar'da bulunan özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Detaylar birazdan...