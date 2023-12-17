Karaman’da yem fabrikasında yangın!

17 Aralık 2023 22:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 22:15

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan bir yem fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki mısır koçanları ile tahta paletlerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekibi de destek verdi. 6 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın fabrikaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, fabrikada maddi hasar oluştu.