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    Karaman’da yem fabrikasında yangın!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Karaman’da yem fabrikasında yangın!
    Yangın

    Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir yem fabrikasında çıkan alevler üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.

    Yangın, saat 17.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan bir yem fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki mısır koçanları ile tahta paletlerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

    İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekibi de destek verdi. 6 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın fabrikaya yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangının çıkış sebebi araştırılırken, fabrikada maddi hasar oluştu.

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