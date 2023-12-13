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    Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı
    Iett, Otobüs Yangın

    Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken İETT otobüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.

    Bahçelievler Basın Ekspres yolunda saat sabah 06.00 sıralarında seyir halindeki bir İETT otobüsü alev alev yandı.

    Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı

    Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

    Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı

    İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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