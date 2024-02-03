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    • Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...
    Cilt Kanseri, Hastalık, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sinop'ta yaşayan Şaban Kılıç'ın yakalandığı cilt kanseri sonrası yüzü erimeye başladı. Suratı sürekli kanayan ve yarası büyüyen adam, tedavi için gittiği Samsun'da hastane koridorlarında tekerlekli sandalye üzerinde yaşamaya başladı. Yardım isteyen Şaban Kılıç, "Suratım akıyor, fazla vaktim kalmadı. Sadece bandaj yenilemeye ayda bin TL veriyorum" sözleriyle yetkililerden tedavi olmak için yardım beklediğini söyledi. 

    Sinop'ta yaşayan 65 yaşındaki Şaban Kılıç'ın hayatı yakalandığı cilt kanseri ile tepetaklak oldu. Kentinde ve Sinop'ta sağlık kuruluşlarında tedavi olamayan Kılıç, Samsun'da deva aramaya başladı.

    Yüzünün sağ tarafının tamamen eridiğini ifade eden Şaban Kılıç, "Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşıyorum. Orada ve Samsun’da tüm hastanelere başvurdum. Üniversiteye gitmemi söylediler. Durumum çok kötü.

    Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...

    'GÖZÜM AKIYOR, SURATIM ERİYOR'

    Çok ızdırap çekiyorum. Suratım mum gibi eriyor. Gözüm akıyor. Yaram gittikçe büyüyor. Halen suratım kanamaya devam ediyor. Sadece bandaj yenilemeye ayda bin TL veriyorum” dedi.

    Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...

    TEKERLEKLİ SANDALYE ÜZERİNDE YAŞIYOR

    Samsun'da kimsesi ve parası olmadığı için hastane koridorlarında ve kantin bahçesinde yattığını ifade eden Kılıç, “Boyabat’ta cildiyeye gidince hastalığımı öğrendim. Orada tedavi olamayınca Samsun'da çare arıyorum.

    Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...

    Yatacak yerim yok. Kimsem yok. Perişan vaziyetteyim. Otelde yatıyordum, param bitince hastane koridorunda tekerlekli sandalye üzerinde kalmaya başladım. Suratım akıyor, fazla vaktim kalmadı. Bir an önce yatışımın yaptırılmasını istiyorum” diye konuştu.

    Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...

    Samsun'daki hastanelere başvuran emekli vatandaş Şaban Kılıç, tedavi olmak için yetkililerden yardım bekliyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Cilt KanseriHastalık
    Haberler > Güncel > Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...
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