Roma dönemine ait mezarı asitle eritmeye çalıştılar! 3 defineciye suçüstü

Dünyaca ünlü tarihi kent İznik’e dadanan defineciler, Roma döneminin önemli eserleri arasında gösterilen tarihi kaya mezarı asitle eritmeye çalıştı. Suçüstü yakalanan 3 defineci tutuklandı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde bulunan Roma dönemine ait kaya mezara gece 02.00 sıralarında defineciler yanında bulundurdukları asit ile tarihi eserin üzerine kaçak kazı yapmaya çalıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İznik İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri definecileri suçüstü yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı. Mezarın son halini gören vatandaşlar adeta isyan etti.

ASİTLE DELİK AÇMIŞLAR

Birinci Derece Sit Alanı ilan edilen kaya mezarı neredeyse yok olma eşiğine geldiği görüldü. Definecilerin kimyasal asit ile mezarın birçok yerine delik açtığı da kameraya yansıdı.

"ACİLEN KORUMA ALTINA ALINMALI"

Çamdibi Mahalle Muhtarı Halil Küçüker, “Mahallemizin ve İznik’in en önemli eserlerinden olan tarihi kaya mezarımız hedef haline gelmiştir. Daha önceden de dinamitle patlatmaya çalıştılar. Eserimiz acilen koruma altına alınmalıdır” dedi.