Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Terör örgütü PKK&#039;dan kaçan 3 terörist Mehmetçik&#039;e teslim oldu

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'da çözülme giderek hız kazanıyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Mehmetçik'e teslim oldu.

Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Sınırda ABD'nin desteğiyle "teröristan" kurma hayalindeki PKK/YPG''de çözülme giderek hız kazandı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nuri Şahin golcüsüne kavuştu! Borussia Dortmund Serhou Guirassy'i kadrosuna kattığını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da 15 yaşındaki çocuk kendisiyle dalga geçen arkadaşını bıçakladı - GüncelTekirdağ'da çocuklar arasında vahşet!Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uranyumun Nijer'den tedarik edileceği iddiası yalanlandı - GüncelAkkuyu ile ilgili iddia yalanlandıMarkete giren işçinin yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu - GüncelMarkete giren işçinin yaptığı hareket gündem olduBaşıboş köpeklerin saldırısı yüzünden kamyon altında kalarak ölen Mahra'nın anne ve babası isyan etti: Köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyet değil - GüncelAnne-babadan yürekleri parçalayan isyanBüyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - GüncelBüyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sunduDilencinin zulasından çıkan para ekipleri bile şaşırttı - GüncelDilencinin zulasından çıkan para ekipleri bile şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...