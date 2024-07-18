Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mehmetçik'e teslim oldu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK'da çözülme giderek hız kazanıyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Mehmetçik'e teslim oldu.
Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Sınırda ABD'nin desteğiyle "teröristan" kurma hayalindeki PKK/YPG''de çözülme giderek hız kazandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi