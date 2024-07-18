Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme giderek hız kazanıyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Mehmetçik'e teslim oldu.

Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Sınırda ABD'nin desteğiyle "teröristan" kurma hayalindeki PKK/YPG''de çözülme giderek hız kazandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.