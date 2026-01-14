Kaydet

İstanbul Bahçelievler’deki Kuyumcukent’te 9 Ocak Cuma günü meydana gelen olayda, bir kuyumcuda çalışan 20 yaşındaki E.A., iş yerine ait kasadan 350 bin dolar ve 58 bin euro çalarak uzaklaştı. Hırsızlığın ardından kendisine lüks bir cep telefonu alan şüpheli, paraları bir kömürlüğe sakladıktan sonra Sultangazi’de bir otele yerleşti. Arkadaşlarını arayarak paraları otele getirmelerini isteyen zanlının, beraberindeki kişilerle birlikte otelde eğlence düzenlediği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarla yakalanan 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan paraların 180 bin 650 doları ile 34 bin 480 eurosu bir binanın havalandırma boşluğunda ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası