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1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiasına YÖK'ten açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiasına YÖK&#039;ten açıklama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karabük Üniversitesi Rektörü'nün döner sermaye gelirleriyle birlikte aylık maaşının 1.2 milyon lirayı bulduğu iddiasının ardından YÖK'ten açıklama geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü'nün döner sermaye gelirleriyle birlikte aylık maaşının 1.2 milyon lirayı bulduğu iddiasının ardından YÖK tarafından açıklama yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberlerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DÖNER SERMAYE DIŞINDA PAY ÖDENMEZ"

"Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin, teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay'ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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