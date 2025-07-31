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14 metre derinlikte tünel kazdılar! Suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 metre derinlikte tünel kazdılar! Suçüstü yakalandılar
Gönen, Gasp, Jandarma, Suçüstü, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Gönen ilçesinde kaçak 14 metre derinliğinde tünel kazan 3 kişi, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

KAZIKLARI ÇUKURDA YAKALANDILAR

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde, şahısların yaklaşık 14 metre derinliğinde ve 3x1,2 metre genişliğinde bir çukur açtıkları tespit edildi.

14 metre derinlikte tünel kazdılar! Suçüstü yakalandılar - 1. Resim

Kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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