14 metre derinlikte tünel kazdılar! Suçüstü yakalandılar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Isparta'nın Gönen ilçesinde kaçak 14 metre derinliğinde tünel kazan 3 kişi, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
KAZIKLARI ÇUKURDA YAKALANDILAR
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde, şahısların yaklaşık 14 metre derinliğinde ve 3x1,2 metre genişliğinde bir çukur açtıkları tespit edildi.
Kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar