14 metre derinlikte tünel kazdılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

O şehirde 50 derece yetmedi, bir de fırtına geldi! Kaçacak yer aradılar

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MSB duyurdu: İnceme başlatılacak

Bir anda herkes aynı şeyi almaya başladı!

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