Malvarlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, o hüküm kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 09:34 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 09:44 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda, daha önce mal varlığı dondurulan "Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi" isimli şahıs hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de, BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar yayımlandı. İlgili Haber İran'dan başka türlü intikam yöntemi! İsrail televizyonu hacklendi, canlı yayında şok görüntüler MALVARLIĞI DONDURULMASI HÜKMÜ KALDIRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” başlıklı bölümünde yer alan "Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi" isimli şahsa ilişkin malvarlığının dondurulması hükümleri kaldırıldı. Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5’inci maddesi uyarınca alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar