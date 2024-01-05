15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını!

5 Ocak 2024 20:29 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 20:51

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde yangın çıktı. Aniden dumanların yükseldiği araca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

KÖPRÜ ÜSTÜNDEKİ ARAÇTAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Köprüde Ankara istikametine ilerleyen araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Diğer sürücüler de yardıma koştu ancak alevler kısa sürede otomobili sardı.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Polisin incelemelerini tamamlaması ve büyük çapta hasar oluşan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.