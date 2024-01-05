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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını!

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobilde yangın çıktı! Yangının söndürülmesi için çalışmalar hızla başlarken, köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde yangın çıktı. Aniden dumanların yükseldiği araca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

    KÖPRÜ ÜSTÜNDEKİ ARAÇTAN DUMANLAR YÜKSELDİ

    Köprüde Ankara istikametine ilerleyen araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çektikten sonra yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Diğer sürücüler de yardıma koştu ancak alevler kısa sürede otomobili sardı.

    ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

    Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

    Polisin incelemelerini tamamlaması ve büyük çapta hasar oluşan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    15 Temmuz Şehitler KöprüsüYangın
    Haberler > Gündem > 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını!
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