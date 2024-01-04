Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Baba kız evlerinde çıkan yangında can verdi

4 Ocak 2024 11:49 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 11:51

Kahramanmaraş’taki ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de hastanelik oldu. Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde çıktı.

BABA VE KÜÇÜK KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Dumanı gören mahalleli, yetkilileri aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi Melike Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi görüyor. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.