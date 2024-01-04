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    Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Baba kız evlerinde çıkan yangında can verdi

    Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında baba ve kızı hayatını kaybederken dumandan etkilenen 4 kişi de hastanelik oldu.

    Kahramanmaraş&#039;tan kahreden haber! Baba kız evlerinde çıkan yangında can verdi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş’taki ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de hastanelik oldu. Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde çıktı.

    BABA VE KÜÇÜK KIZI HAYATINI KAYBETTİ

    Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Dumanı gören mahalleli, yetkilileri aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
    Sağlıkçılar 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi Melike Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

    Dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi görüyor. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Baba kız evlerinde çıkan yangında can verdi
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