New York'da yılbaşı gecesi benzin yüklü araçla korkunç katliam! 2 ölü, 5 yaralı

2 Ocak 2024 23:05 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 23:13

ABD’nin New York kentinde bulunan Rochester’ta yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan bir araç daldı. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Rochester Polis Şefi David Smith yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi SUV tipi bir aracın otoparktan çıkan başka bir araca çarptığını belirterek, araçların Kodak Center’daki konserden çıkan kalabalığın arasına daldığını aktardı.

BİR DÜZİNE BENZİN BİDONU BULUNDU

Smith, kazanın ardından çıkan yangının itfaiye tarafından yaklaşık bir saatte söndürüldüğünü belirterek, yangının söndürülmesinin ardından SUV tipi aracın içerisinden ve çevresinde en az bir düzine benzin bidonu bulunduğunu söyledi. Smith, benzin bidonlarının bulunmasının ardından bomba ekibinin araca müdahale ettiğini açıkladı.

FBI'DAN TERÖR SORUŞTURMASI

FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü, olayla ilgili terör soruşturması başlattı. ABD basınında yer alan haberlerde, benzin bidonu yüklü aracın Michael Avery adlı şüpheli tarafından kullanıldığı ve kazadan ağır yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.

ŞÜPHELİ İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞTI

Haberlerde ayrıca, şüphelinin kaldığı otel odasına bir intihar notu ve günlük bıraktığı aktarılarak, ailesinin sorguya alındığı ifade edildi. Yetkililer, ailenin teşhis konulamamasına rağmen Michael Avery'nin bipolar hastası olduğunu belirttiklerini aktardı.