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Fransa'da önce patlama sonra yangın
Fransa'nın Marsilya şehrindeki bir binada meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Fransa'nın Marsilya şehrinde dün gece, 6. bölgedeki Bossuet Sokağı'ndaki 4 katlı binada patlama meydana geldi. France Bleu'nün haberine göre, patlamanın ardından yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Öte yandan patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Anadolu Ajansı / Seda Çakır - Dünya