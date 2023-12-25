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    Fransa'da önce patlama sonra yangın

    Fransa'nın Marsilya şehrindeki bir binada meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

    Fransa&#039;da önce patlama sonra yangın
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fransa'nın Marsilya şehrinde dün gece, 6. bölgedeki Bossuet Sokağı'ndaki 4 katlı binada patlama meydana geldi. France Bleu'nün haberine göre, patlamanın ardından yangın çıktı.

    Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Öte yandan patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

     

    Anadolu Ajansı / Seda Çakır - Dünya
    Haberler > Dünya > Fransa'da önce patlama sonra yangın
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