25 Aralık 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:12

Fransa'nın Marsilya şehrinde dün gece, 6. bölgedeki Bossuet Sokağı'ndaki 4 katlı binada patlama meydana geldi. France Bleu'nün haberine göre, patlamanın ardından yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Öte yandan patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.