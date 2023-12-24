24 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 16:08

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir nikel tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. En az 13 kişinin öldüğü ve 38 kişinin yaralandığı feci kazada, Çin tarafından finanse edilen Tsingshan Paslanmaz Çelik (ITSS) firmasında gerçekleşti.

Kaza, yerel saatle 05:30 saatleri civarında meydana geldi. Morowali Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisinin sözcüsü Dedy Kurniawan, durumla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Kazadan etkilenen kişi sayısı şimdilik 51 işçi. 13 kişi hayatını kaybetti, hastanede tedavisi sürmekte olan hafif ve ağır yaralı işçi sayısı ise 38."

Açıklamada, işçilerden 7'sinin Endonezyalı, 5'inin ise Çinli olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE KAZA YAŞANMIŞ

İlk incelemelere göre, feci kaza, işçilerin eritme fırınını tamir etmeye çalışırken gerçekleştiğini gösterdi. Rapora göre, yanıcı bir sıvının alev aldığı ve civardaki oksijen tüplerinin zincirleme patlamasıyla birlikte devasa bir yıkım oluşturduğu tespit edildi.

Patlamanın gerçekleştiği sanayi bölgesinde, güvenlik önlemlerinin zayıf olduğu ve ucuza işçi çalıştırıldığı iddialarıyla daha önce şiddetli protestolar yapıldığı biliniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında aynı üretim tesisinde çıkan bir yangında 1 işçi ölmüş, 6'sı yaralanmıştı.