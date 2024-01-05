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    Almanya'da hastanede yangın: 4 ölü

    Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg şehri civarında bulunan bir hastanede çıkan yangında 4 kişinin öldüğü açıklandı. Helios Clinic isimli hastanede meydana gelen yangından etkilenenler hakkında Almanya polisi, "Hayatları akut tehlike altında olan ağır yaralılar var" açıklamasında bulundu.

    Almanya&#039;da hastanede yangın: 4 ölü
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Almanya’nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Helios Clinic isimli hastanenin üçüncü katında dün yerel saatle 22:45 sıralarında çıktığı belirtilen yangında yaklaşık 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetine göre ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

    Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

    Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

    ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

    BBC'nin haberine göre, yangın ihbarının ardından 140 itfaiye ve arama-kurtarma personeli olay yerine sevk edildi. Hastanede bulunanlar merdivenlerin de yardımıyla tahliye edildi. Polis, bina içinden yardım çağrılarının yapıldığının duyulduğunu kaydetti. Öldüğü belirlenen dört kişinin de hastalar olduğu ifade edildi. Polis Sözcüsü Michel Koenemann, konuya ilişkin açıklamasında, "Hayatları akut tehlike altında olan ağır yaralılar var" dedi.

    Hannover Tıp Fakültesi'ne bağlı eğitim hastanesi Helios Clinic'in internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, hastanede yaklaşık 750 kişi çalışıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AlmanyaHastaneYangın
    Haberler > Dünya > Almanya'da hastanede yangın: 4 ölü
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