Almanya'dan İsrail'e tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

14 Aralık 2023 22:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:24

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de korkunç ve kanlı saldırılarını sürdüren İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. İsrail'in saldırılarından 18 bini aşkın sivil öldürüldü. Çoğunun çocukların oluşturduğu ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ederken saldırılara ilişkin birçok noktada eylemler, yürüyüşler ve protestolar gerçekleştiriliyor. İsrail'in soykırımına bir tepki de Almanya'da bir grup öğrenciden geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkati çekmek isteyen öğrencilere sert müdahale edildi. Berlin Hür Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, İsrail'e ve okul yönetimine tepki göstermek ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Rostlaube adlı binadaki amfide eylem yaptı.

'SOYKIRIMI DURDURUN' PANKARTI ASILDI

Öğrenciler, üniversite yönetimini "Filistin'deki şiddet konusunda tek taraflı davranmakla" eleştirdi. Protestoda öğrenciler, amfiye Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları ile Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Gazze'de 8 binden fazla çocuk katledildi, kınama nerede?" yazılı pankartlar astı.

Amfideki sıralara oturan öğrenciler, üniversite yönetiminin salondan çıkmaları konusundaki uyarılarına yanıt vermedi. Protestoda Filistin ve Gazze'deki durum ile Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı. Öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Birkaç saat süren protestonun ardından üniversite yönetiminin talebi üzerine polisler, öğrencileri salondan çıkardı. Polisin bazı öğrencilere sert müdahalede bulunması dikkati çekti, birçok öğrenci kendi isteğiyle salondan çıktı. Diğer yandan, İsrail bayrağı taşıyan 4 kişilik grup, eylem sırasında amfinin arka sıralarında oturdu