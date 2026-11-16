Yeni Partili belediye meclis üyelerine '15 Temmuz' davası: Hapis cezası istendi

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların anıldığı programda 'tiyatro' gerilimi yaşanmıştı. Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan'ın darbe girişimi hakkında 'tiyatro' ifadesini kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Şu anda Yeni Parti'de siyaset yapan iki isim için 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen '15 Temmuz Anma Programı'nda gerilim yaşanmıştı.

Bu yılki yıl dönümünde etkinliğinde, olay tarihinde CHP'li olup sonrasında Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Gencay Özcan ve Nazife Aktaş'ın hain darbe girişimi hakkında 'tiyatro' ifadesini kullandığı ileri sürülmüştü.

O dönem gözaltına alınan iki isim adli kontrolle serbest kaldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşananlara ilişkin iddianame hazırladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "müşteki", Gencay Özcan ve Nazife Aktaş ise "sanık" olarak yer aldı.

'TİYATRO' SAVUNMASI İDDİANAMEDE

Özcan, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aktaş'ın söz konusu toplantıya başkanlık yaptığını beyan etti. Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili'nin Aktaş'a baskı yaparak "15 Temmuz'u niye anmıyorsun?" şeklinde birden fazla sözlü müdahalede bulunduğunu iddia eden Özcan, Aktaş'ın "Bütün şehitleri rahmetle andığını" söylediğini aktardı.

Özcan, Aktaş'ın konuyu kapatmasına rağmen sözlü sataşmaların devam ettiğini, bunun üzerine Aktaş'ın "Şov yapma, tribüne oynama, tiyatro yapma burada" şeklinde sözler söylediğini ancak bunların tamamen AK Parti ile MHP Grup Başkanvekillerine hitaben yapıldığını savunarak, suçlamaları kabul etmedi.

Nazife Aktaş da AK Parti Grup Başkanvekili'ne hitaben "Şov yapma, tribüne oynama, tiyatro yapma burada." dediğini ifade ederek, "tiyatro" sözünün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik söylemediğini savundu.

SİYASİ YASAK DA İSTENDİ

İki isim hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına" karar verilmesi talep edildi.

İddianame, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala