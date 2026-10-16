Çanakkale’de sınıf arkadaşı 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız’ı ‘Ayağıma bastın’ deyip darp ederek yatağa bağımlı hale getiren Y.C.’ye 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Acılı anne Çiğdem Yıldız karara “Benim oğlumun diyeti bu olmamalıydı. Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildiği için mi bu diyet?” diyerek tepki gösterdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Çanakkale'de geçtiğimiz yıl sınıf arkadaşı tarafından ‘Ayağıma bastın’ denilerek darp edildikten sonra yatağa bağımlı kalan 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın davasında karar çıktı.

5 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Biga Adalet Sarayı'ndaki Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında şüpheli Y.C.'ye ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum eden sınıf arkadaşına ödül gibi ceza: Oğlumun diyeti 5 yıl 9 ay olmamalıydı

“BENİM OĞLUM CANLI CENAZE”

Gözyaşları içinde verilen karara tepki gösteren acılı anne Çiğdem Yıldız “Benim oğlumun diyeti bu olmamalıydı 5 yıl 9 ay. Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu. Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum eden sınıf arkadaşına ödül gibi ceza: Oğlumun diyeti 5 yıl 9 ay olmamalıydı

“BU YETERLİ BİR CEZA DEĞİL”

Baba Hasan Yıldız ise “Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" dedi.

15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum eden sınıf arkadaşına ödül gibi ceza: Oğlumun diyeti 5 yıl 9 ay olmamalıydı

“İSTİNAF AŞAMASINA TABİİ BİR KARAR”

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Avukat Şeyma Çimendere ise “Bizim temennimiz şu yöndeydi ki; en azından bir takdiri indirim hali uygulanmasın. Bizim buradaki dezavantajımız da şu oldu; kanun değişti ama olay tarihin manasıyla yaş küçüklüğü cezai indirim kapsamından çıkarılsa dahi olay tarihi noktasında lehe kanununun uygulanması gerekiyordu. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşamasına tabi, yargı denetimine tabi bir karar. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız" diye konuştu.

15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum eden sınıf arkadaşına ödül gibi ceza: Oğlumun diyeti 5 yıl 9 ay olmamalıydı

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül 2025 tarihinde sınıf arkadaşı Y.C., 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız’ı "Ayağıma bastın" diyerek darp etti. Yıldız özür dilese de darp devam etti. Gördüğü şiddet sonrasında ağır beyin hasarı alan Yıldız'a dehşeti yaşatan Y.C. "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Olay sonrası okul müdürü ve iki müdür yardımcısı da açığa alındı.

15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum eden sınıf arkadaşına ödül gibi ceza: Oğlumun diyeti 5 yıl 9 ay olmamalıydı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇanakkale

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala