Çanakkale’de sınıf arkadaşı tarafından ‘Ayağıma bastın’ denilerek darp edildikten sonra yatağa bağımlı kalan 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın ailesi, karar duruşması öncesi konuştu. Acılı baba Hasan Yıldız “Çocuğum 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi ceza almasını istiyorum” derken, anne Çiğdem Yıldız ise “Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor, sabaha kadar başındayız. Canlı bir cenazeye bakıyorum adeta” dedi.

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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül 2025 tarihinde yaşanan korkunç akran saldırısı sonrasında yatağa mahkum edilen 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız’ın ailesi, şüphelinin en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

"AYAĞIMA BASTIN" DEYİP DARP ETTİ

Sınıf arkadaşı Y.C., 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız’ı "Ayağıma bastın" diyerek darp etti. Yıldız özür dilese de darp devam etti. Gördüğü şiddet sonrasında ağır beyin hasarı alan Yıldız'a dehşeti yaşatan Y.C. "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Olay sonrası okul müdürü ve iki müdür yardımcısı da açığa alındı.

“KALBİ DURMUŞ”

Davanın 16 Ekim'de görülecek karar duruşması öncesinde açıklamalar yapan baba Hasan Yıldız, şöyle konuştu:

Okulun ikinci haftasında çocuğum sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde arkadaşı tekrar tarihine uyup darp etmiştir. Olaydan sonra 112 ekipleri gelip çocuğu hastaneye kaldırıyorlar. Kalbi durmuş halde, cansız halde buluyorlar sınıf içinde.

Sınıf arkadaşı 15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum etti! Gözü yaşlı anne en ağır cezayı istedi: Canlı bir cenazeye bakıyorum

50 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Oğlunun 3-4 sefer tekrardan kalp krizi geçirdiğini belirten acılı baba “Çocuğumuzu yoğun bakımda tedavi altına alıyorlar. Yoğun bakımda bir 45-50 günlük süreci sürdükten sonra 15 gün de normal odada kalıp taburcu edildik. Sonra memleketimiz olan Zonguldak'a geri döndük. Zonguldak'ta üniversitedeki tekrardan tahlil tetkikleri yapıldıktan sonra evimize taburcu edildik. Evimizde bakımla devam ediyoruz çocuğumuza” diye konuştu.

Sınıf arkadaşı 15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum etti! Gözü yaşlı anne en ağır cezayı istedi: Canlı bir cenazeye bakıyorum

“35-40 DAKİKA OKSİJENSİZ KALDI”

Olay anında yaşanan oksijensizliğin neden olduğu tahribata değinen baba Hasan Yıldız, "Okulda bir 30-35 dakika oksijensiz kaldı kalbini aldığı darbeden dolayı, o arada da boğulma gerçekleştiğinden, çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz" dedi.

Sınıf arkadaşı 15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum etti! Gözü yaşlı anne en ağır cezayı istedi: Canlı bir cenazeye bakıyorum

"ÖLDÜRÜLMÜŞ GİBİ CEZA ALSIN"

Acılı baba “Benim çocuğum 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi ceza almasını istiyorum en ağır şekilde” dedi.

Sınıf arkadaşı 15 yaşındaki Murat’ı yatağa mahkum etti! Gözü yaşlı anne en ağır cezayı istedi: Canlı bir cenazeye bakıyorum

“CANLI BİR CENAZEYE BAKIYORUM”

Gözyaşlarıyla oğlunun saçını tarayan anne Çiğdem Yıldız ise şöyle konuştu:

Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar gündüzleri sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta. Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Benden büyük insanlar bile oğlumu soruyor. Ellerinden poşetlerini alıp taşımış. Hep onlara yardım etmiş. Benim çocuğum kötü bir çocuk olsa bunu yapar mı? Hala oradaki arkadaşları bile soruyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇanakkale

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