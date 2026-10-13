Antalya’nın Serik ilçesinde diş çıkarma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe Kaya, tedavi sonrası evine gönderildi. Vücudunda morluklar oluşan Gökçe, saatler sonra hayatını kaybetti. Vefatı “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçen bebeğin ailesi, yanlış ilaç verildiğini ve hastanede ihmal yaşandığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Serik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre diş çıkardığı için ateşi çıktığı belirtilen 13 aylık Gökçe bebek, ailesi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi sonrası tekrar evine gönderilen Gökçe bebek, gece saatlerinde tekrar ateşlenince annesi tarafından tampon yapıldı ve ateş düşürücü verildi.

13 aylık Gökçe’nin şüpheli ölümü! Diş çıkarma ateşiyle hastaneye götürdüler, sonrası korkunç

VÜCUDUNDA ANİDEN MORLUKLAR OLUŞTU

Sabah 07.00 sıralarında saatlerinde bebeklerini bakıcıya bırakan aile, evden çıktıktan 10 dakika sonrası bebeğin vücudunda morluklar oluştuğunun bilgisini aldı. Bakıcı, çocuğun durumunun kötü olduğunu ve aileyi bekleyemeyeceğini söyleyerek hastaneye götürdü. Hastaneye ulaştıklarında kalbi durduğu belirlenen bebeğe, yaklaşık 2,5 saat kalp masajı uygulanıp hayata döndürülmeye çalışılsa da başarılı olunamadı.

BAKICISININ KOLLARINDA CAN VERDİ

Bakıcısının kollarında hayatını kaybeden Gökçe bebek 10 Ekim Cumartesi günü gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Bebeğin ani vefatı üzerine ailenin "yanlış ilaç ve ihmal" iddiaları üzerine karakola giderek hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Bebeğin kesin ölüm nedeni, tamamlanacak olan otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

13 aylık Gökçe’nin şüpheli ölümü! Diş çıkarma ateşiyle hastaneye götürdüler, sonrası korkunç

ACILI AİLEDEN İHMAL İDDİASI: YANLIŞ İLAÇ VERDİLER

Yanlış ilaç verildiğini ve yer olmadığı gerekçesiyle bahçede bekletildiklerini iddia eden acılı anne ve baba, ihmali olan sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu. Kaya ailesi, Gökçe bebeğin daha önce hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını, acile başvurmadan 45 dakika önce çekilen görüntülerinde son derece sağlıklı ve neşeli olduğunu belirterek yetkililerden otopsi raporunun sonuçlandırılmasını ve ihmali olanların cezalandırılmasını talep etti.

"İLAÇ AĞIR KOKUYORDU, ÇOCUĞUM İÇMEK İSTEMEDİ"

Hastanede usulsüz bir tedavi uygulandığını öne süren ve yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlatan anne Duygu Nur Kaya, "Bebeğimizi hastaneye götürmüştük; akşam 9.30-10 gibi dişten dolayı ateşlendiğini söylediler. Doktor ağzını açıp baktıktan sonra bizi tedavi için yönlendirdi. Bir ilaç verileceğini söylediler. Sonrasında bir görevli, evrakla kadın doktorun yanına gidip geri geldi. Ardından ilacı hazırladılar; şırınganın yarısına serum ilacı, yarısına da o dedikleri ilacı çektirip çocuğuma verdirdiler. Vermemizi bizden istediler ve çocuğu içirdik. Sonrasında bizi müşahedeye yönlendirdi. Müşahedeye gittiğimizde çocuğa tampon yapılacak yer olmadığını, dışarıda yapmamız gerektiğini söylediler. Biz de dışarıda, soğukta çocuğa tampon yaptık. Daha sonra içeri girdik ve bizi, 'Eğer ateşlenirse, diş için yapabileceğimiz başka bir şey yok; evde tamponla devam edeceksiniz, ılık suya sokacaksınız' diyerek gönderdiler" dedi.

13 aylık Gökçe’nin şüpheli ölümü! Diş çıkarma ateşiyle hastaneye götürdüler, sonrası korkunç

"ARABADAYKEN ÇOCUĞUMUN NEFESİ KESİLMİŞ”

Gece saatlerinde bebeğinin tekrar ateşlendiğini belirten anne Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gece 03.00 sıralarında, tenine değdiğim sıcaktan uyandım. Çocuk çok kötü durumdaydı, ağlıyordu ve ateşliydi. Hemen tampon yapıp ateş düşürücü verdik; çünkü ondan başkasını kullanamıyorduk. Sabah saat 7.00'ye kadar sağına sola inleyerek uyudu. Saat 7 gibi çocuğu bakıcısına bıraktım. Bakıcım benden 10 dakika sonra arayarak, 'Çocuğun kaşının üzerinde morluklar var' dedi. Hatta bana bunun fotoğrafını atarak, 'Çocuk düştü mü?' diye sordu. Ben de, 'Biz çocuğu hiç düşürmedik, sabaha kadar başında bekledim, hiçbir sıkıntısı yoktu' dedim. Bunun üzerine, 'Bu çocuk normal değil' diyerek vücudundaki diğer morarmaları gösterdi; morluklar bir anda yayılmıştı. 'Hastaneye gidiyorum, ben sizi bekleyemem' dedi. Arabadayken çocuğumun nefesi kesilmiş. Hastaneye gittiğimde kalbinin durduğunu söylediler. Doktora sordum, kalbine 2 buçuk saat masaj yaparak hayata döndürmeye çalıştılar ancak çocuğum geri gelmedi. Gittiğimde çocuğumun ölüsünü gördüm. Sonrasında otopsiye yolladılar ve 'şüpheli ölüm' dediler, çünkü verilen ilacın ne olduğunu bilmiyorum."

13 aylık Gökçe’nin şüpheli ölümü! Diş çıkarma ateşiyle hastaneye götürdüler, sonrası korkunç

“ÇOCUĞUMA YANLIŞ İLAÇ UYGULANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Bebeğinin daha önce de ateşlendiğini ve yine hastaneye gittiklerini anlatan acılı anne, "Daha önceden de diş nedeniyle gitmiştik ve sadece ateş düşürücü vermişlerdi; içine hiçbir ilaç karıştırılmamıştı. Sadece ateş düşürücüyü şırıngayla çekip vermiştik ve sabahında hiçbir şeyi kalmamıştı. Bu ilk kez karşılaştığım, bilmediğim bir tedavi oldu. İlk defa farklı bir ilacın çekildiğini gördüm ve bu ilaç kokuyordu zaten. Çocuğum normalde önce ilacın tadına bakar sonra içerdi, ancak bunu içmek istemedi. Sabaha kadar hiç kusması olmadı. Sabah bıraktığımda nefes almıyordu ve kalbi durmuştu. Çocuğuma yanlış ilaç uygulandığını düşünüyorum. Alerjisi olabilir veya başka bir durumu olabilir. Bana, 'Bekleyin, alerjisi varsa ona göre bir işlem yapalım' denmedi. Eğer söylenseydi orada beklerdim. Bana sadece, 'Eve git, tampon yap, ılık duşa sok, yapabileceğimiz hiçbir şey yok' dediler. Müşahedeye gittiğimde, 'Burada yer yok, dışarı çıkartın' dediler. Çırılçıplak, ayağında beziyle rüzgarlı ve soğuk havada hastane bahçesinde tampon yapmak zorunda kaldım. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Çocuğum geri gelmeyecek ama konunun araştırılmasını istiyorum. Otopsi raporunu bekliyorum, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

13 aylık Gökçe’nin şüpheli ölümü! Diş çıkarma ateşiyle hastaneye götürdüler, sonrası korkunç

"SANKİ İŞKENCE GÖRMÜŞ GİBİ MOSMORDU"

Çocuğunun hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını, hastaneye gitmeden kısa süre önce çekilen videolarda son derece neşeli ve enerjik olduğunu belirten baba Murat Bahtiyar Kaya ise şu açıklamalarda bulundu:

"Çocuğum 13 aylıktı. Daha geçen ay doğum gününü kutlamıştık. Çocuğum sapa sağlamdı; kesinlikle kronik veya önceden süregelen hiçbir hastalığı yoktu. Olay akşamı, ateşlenmeden önce çok daha sağlıklıdır. Evde yapılması gerekenleri yaptık; ateş düşürücüsünü verdik, banyosunu yaptırdık. Ateşi düşmeyince acile gittik. Doktor çocuğumu muayene edip ağzına tahta çubuk soktu ve, 'Bu dişten kaynaklanan normal bir ateş' diyerek yan tarafa yönlendirdi. Eşim, müdahaleyi yapacak olan hemşirenin muayene kağıdını alıp tekrar doktorun yanına gittiğini fark etti. Ya doktor yanlış yazmıştı ve hemşire bunu düzeltmek istedi ya da doğru yazmıştı ama aralarında farklı bir konuşma geçti. Normalde damardan veya kas içinden iğne yoluyla verilmesi gereken bir ilacın cam tüpünü gözümüzün önünde kırıp şırıngaya çektiler, ardından arkasından ateş düşürücü şurup çektiler. Daha önce hiç yapılmayan bu yöntemi çocuğa ağızdan verdik. Çocuk kokusundan ve tadından iğrendi, içmek istemedi; ağzından akıta akıta zorla içirdik. Eve döndüğümüzde çocuğumuz sabaha kadar inim inim inledi. Müşahede için gittiğimizde yer olmadığını söyleyip bizi dışarıda rüzgarda bıraktılar. Sabah eve gelip taburcu edildikten sonra nöbetçi eczaneden ateş düşürücü aldık. Gece 3 gibi tekrar ateşlendiğinde soğuk tamponla ateşini düşürdük. Sabah 7.30 gibi işe gitmeden önce çocuğumuzu hazırladık. Vücudunu kontrol ettiğimizde hiçbir morluk ya da ezik yoktu. Bakıcısına bıraktıktan kısa süre sonra aldığımız telefonla yıkıldık. Bakıcı, çocuğun vücudunda morluklar başladığını söyleyince apar topar yola çıktık. Ancak bakıcı çocuk daha hastaneye varmadan kollarında vefat ettiğini bildirdi. Hastaneye ulaştığımızda müdahale edildi ancak kurtarılamadı. İçeri girdiğimizde çocuğum tanınmayacak şekilde mosmordu, sanki işkence görmüş gibi bir hali vardı. Bugüne kadar hiç böyle bir ölüm tablosu görmedik. Kesinlikle yanlış tedaviden şüpheleniyoruz. Doktor ve hemşirenin o anki şüpheli tavırları ve ilk defa uygulanan bu iğneli tedavi bizi bu şüpheye sürüklüyor. Çocuğumuzu aynı günün akşamı defnettik. Bu trajedi yaşanmadan sadece 45 dakika önce çekilen videosunda çocuğum sapa sağlam, neşeli ve son derece enerjikti" şeklinde konuştu.

Hastane yönetimi, olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini ve emniyetin istemesi halinde evrakları teslim edeceklerini söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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