Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 15 yılla aranıyordu, evde yakalandı! Suç dosyası kabarık...

15 yılla aranıyordu, evde yakalandı! Suç dosyası kabarık...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı. 7 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Meydan Mahallesi Musalla Caddesi'ndeki adreste arama yapıldı. Uşak İlamat Masası tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki İ.D. evinde saklanırken yakalandı. 

SUÇ DOSYASI KABARIK

Zanlının nitelikli dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme de dahil 7 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahıs, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trafik denetiminde dikkat çeken veriler! Bakan Yerlikaya paylaştıApple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşıyla ilgili açıklama - GündemAyşenur Ezgi Eygi'nin naaşı önce İsrail'e gidecekTrafik denetiminde dikkat çeken veriler! Bakan Yerlikaya paylaştı - GündemTrafik denetiminde dikkat çeken veriler! Yerlikaya paylaştıKayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir... - GündemKayıp Narin ile ilgili yeni gelişme!Van'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler... - GündemVan'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi...Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü - GündemUyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı!Bursa'da yangın paniği! Oteller boşaltıldı... - GündemBursa'da yangın paniği! Oteller boşaltıldı...
Sonraki Haber Yükleniyor...