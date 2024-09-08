15 yılla aranıyordu, evde yakalandı! Suç dosyası kabarık...
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kütahya'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı. 7 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Meydan Mahallesi Musalla Caddesi'ndeki adreste arama yapıldı. Uşak İlamat Masası tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki İ.D. evinde saklanırken yakalandı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Zanlının nitelikli dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme de dahil 7 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahıs, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı