Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Annesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı

Annesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu, olaydan 3 ay sonra annesini boğarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Titiz bir çalışma yapan jandarma ekipleri zanlıyı yakaladı. Annesini öldüren Cihan Durmuş'un suç dosyası da epey kabarık çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesinde 13 Nisan günü Emine Durmuş (89), evinde ölü bulundu. Durmuş'un şüpheli olduğu değerlendirilen ölümünün ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. 

MEZARI HER GÜN ZİYARET EDİYORDU

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi yaşlı kadının ölümünü 3 ay boyunca titizlikle araştırdı. Yaşlı kadının cinayetinde şüpheli görülen ve takibe alınan oğlu Cihan Durmuş'un (30), her gün annesinin mezarına gitmesi de JASAT timlerinin dikkatini çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında Cihan Durmuş, annesinin ölümünden 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak bir hazır yemek işletmesinde gözaltına alındı. Cihan Durmuş'un kız arkadaşı Fatma A. da (37) şüpheli olarak jandarma ekiplerince yakalandı.

Annesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı - 1. Resim

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye binasına götürüldükleri sırada cinayet zanlısı Cihan Durmuş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Biri şunu sustursun” dedi. Çıkarıldıkları mahkemece Cihan Durmuş'un tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Fatma A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Annesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı - 2. Resim

Ayrıca Durmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat ettiği gün yayımladığı gönderi de dikkat çekti. İlk olarak “Canım annem babama kavuştu. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanın cennet olsun canım anam” paylaşımı yapan Cihan Durmuş, daha sonra annesi ile olan bir fotoğrafını daha “Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir” notuyla paylaşması dikkat çekti.

Annesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı - 1. Resim

Annesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı - 4. Resim

SUÇ DOSYASI KABARIKMIŞ

Öte yandan, Cihan Durmuş'un kasten yaralamadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3, hakaretten 1, müessir fiilden 1 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere 8 suç kaydı olduğu, Fatma A.'nın ise kadına karşı basit yaralamadan 1, hakaretten 2 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olimpiyatta Türk bayrağını taşıyacak sporcular belli oldu: Busenaz Sürmeneli ve Mete GazozDeutche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz tahmini! Yılın son 2 ayını işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cezaevinden izinli çıkan mahkum alkollü yakalandı! Polise 2 saat dil döktü - GündemEhliyetsiz kullandığı araçla alkollü yakalandıAntalya'da lüks otelde akıllara durgunluk veren protesto: Kliması bozuldu yatağını restorana serdi - GündemMağdur müşteriden görülmemiş protestoPolisin "dur" ihtarına uymadılar, nedeni yakalanınca ortaya çıktı! Araçta neler bulundu neler - GündemNiye durmadıkları yakalanınca ortaya çıktıGiresun'daki sel binayı yan yatırdı - GündemSel binayı yan yatırdıKuru gürültüye pabuç bırakacak mısınız? - GündemKuru gürültüye pabuç bırakacak mısınız?Emekli albay evinde ölü bulundu! - GündemEmekli albay evinde ölü bulundu!
Sonraki Haber Yükleniyor...