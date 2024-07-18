Köy kahvehanesinde kavga: Arkadaşını düşünmeden öldürdü, nedeni ‘yok artık’ dedirtti

Isparta'nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyündeki bir köy kahvehanesinde iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Yakın dostunu öldüren sanık mahkemede yaptığı savunmada “1990'lı yıllarda kadın meselesi yüzünden aramız açılmıştı. Olayı günü kahvehaneden çıkarken Fikret Akar'la göz göze geldik. Ben de silahı ateşledim” dedi.

Fikret Akar

Feci olay, 15 Aralık 2023 tarihinde, Isparta'nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Etem Y. (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Etem Y. ruhsatsız tabanca ile Akar'a ateş etti. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TANIK OLAY ANINI ANLATTI: SİLAH SESİ DUYDUM, GERİ DÖNDÜM…

Sanık Etem Yağcı hakkında açılan, tasarlayarak kasten adam öldürme davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Etem Yağcı ve yakınları taraf avukatları katıldı.

1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tanık Halil K. dinlendi. Ethem Yağcı ile Fikret Akar arasında husumetin olup olmadığını bilmediğini söyleyen tanık, “Olay günü köylülerimiz Cuma vakti için hazırlık yapıyordu. Ben de kahvehaneden çıkıp eve doğru gidiyordum. Bir el silah sesi duydum ve geri döndüm. Kahvenin merdivenlerinden çıkınca balkon kısmında Fikret Akar'ı vurulmuş vaziyette gördüm. Ethem Yağcı o sırada eve doğru gidiyordu. Bana 112'yi ara dedi, ben de telefonum köy bakkalında şarjda olduğu için Gökhan K. isimli bir köylümüz vardı ona söyledim araması için, o da bana aradığını söyledi. Olaya ilişkin başka bir bilgim yoktur” dedi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEP EDİLDİ

Sanık avukatı olayda kullanılan silahın kaç adet fişek aldığı ve namluya ilave olarak fişek alınıp alınmadığına ilişkin bilirkişi incelemesi talep etti.

Sanık Ethem Yağcı olayda kullandığı silahın iki adet şarjörü olduğunu söyleyerek “Orijinal olan ve orijinal olmayan iki adet şarjörüm var. Olayda orijinal olan silahı kullandım. 8 adet fişek alıyor” şeklinde savunmasını yaptı.

Mahkemede söz alan Fikret Akar'ın kızı Melahat Ülkü Y. tanık savunmasını kabul etmeyerek “Tanığın Gökhan'a ambulansı ara dediği doğru değil. Olay olduğu zaman herkes kahveden uzaklaşmış Gökhan ambulansı kendisi aramış” dedi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve silahın mahkeme heyeti huzurunda incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KADIN MESELESİ YÜZÜNDEN ARALARI BOZULMUŞ

Sanık Etem Yağcı 16 Mayıs 2024 tarihinde görülen ilk duruşmada "1990-1991 yılları arasında arkadaşlığımız vardı. 8-10 yıl yakın arkadaştık. Fikret'in bir yakını olan kadınla yaşadığım yasak ilişkim vardı. Kadının eşi öğrendikten sonra olay çıkmasın diye köyden ayrıldım ve 1997 yılında tekrar köye geldim. Fikret ve yakınları beni kahvehaneye çağırdılar barıştık. 10 yıl kadar arkadaşlık ettik. Bir gün Fikret'le buluştuk köyde bir kadınla yasak ilişkisi vardı ve ben arkadaşı olunca anlatırdı. Buluştuğumuz günün akşamı bana ‘Senin kadınla münasebetin varmış, telefon ediyor konuşuyormuşsun' diyerek küfür etti, arkamdan 5-6 el ateş etti ben eve kaçtım. Bu olaydan sonra küslüğümüz başladı. 2023 yılı yaz aylarında patpat dediğimiz tarım aracını üzerime sürdü. Ben arkadaş olduğumuz için şikayetçi olmadım" demişti.

“GÖZ GÖZE GELDİK, ELİNİ BELİNE GÖTÜRDÜ, BEN DE SİLAHI ATEŞLEDİM”

İfadesini sürdüren adam "Olay günü kahvehaneye çıkmıştım. Yanımda her zaman silah taşırım sadece pazara falan gittiğimde almam yanıma. Silahın horozu hep kalkık tutarım. Cuma olduğu için sela verildi. Kahvehaneden eve gitmek için kalktım montumu aldım. Balkonda Fikret Akar'ı gördüm. Göz göze geldik. Sandalyeye asılı montumu koluma aldım ve silahı kahvehane içerisinde kurup gizledim. Kapıdan çıkarken yine göz göze geldiğimizde Fikret elini beline götürdü bende silahı ateşledim. Kaç el sıktığımı hatırlamıyorum. Şarjör boşalmış. Öldürme kastı ile evden çıkmadım. Pişmanım, ailesinden özür diliyorum” şeklinde konuşmuştu.