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22 yaşındaki gencin kahreden ölümü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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22 yaşındaki gencin kahreden ölümü!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'de meydana gelen feci kazada 22 yaşındaki Samet Doğan, motosikleti ile tali yoldan ana yola girmeye çalışırken tırla çarpıştı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Biga'dan Çan'a seyreden E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Hacılar mevkisinde tali yoldan ana yola girmeye çalışan Samet Doğan'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ CANINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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