22 yaşındaki gencin kahreden ölümü!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çanakkale'de meydana gelen feci kazada 22 yaşındaki Samet Doğan, motosikleti ile tali yoldan ana yola girmeye çalışırken tırla çarpıştı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Biga'dan Çan'a seyreden E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Hacılar mevkisinde tali yoldan ana yola girmeye çalışan Samet Doğan'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.
22 YAŞINDAKİ GENÇ CANINDAN OLDU
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı