17 ilde DEAŞ operasyonu! 65 kişi gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. 5 gündür süren 'Gürz-9' operasyonlarında 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin detayları açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, iller arasında Ankara, İstanbul, Malatya, Sivas da yer alıyor.

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65 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, son 5 günde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 65 kişinin yakalandığını açıkladı, mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.