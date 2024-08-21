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5 ilde terör operasyonu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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5 ilde terör operasyonu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi örgüt üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2’si ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da 18 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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