2 dönem rektörlük yaptığı üniversiteye öğrenci olarak döndü! Milletvekilinin okuma azmi

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne birincilikle yerleşti.

2 DÖNEM REKTÖRLÜK YAPTI

2 dönem rektörlüğünü yaptığı ve 8 yıl boyunca yönettiği üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek Korkmaz, "Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum." dedi.

"BAMBAŞKA BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

Büyük heyecan yaşadığını söyleyen Korkmaz, "Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan. Bugün sadece kendi adıma değil, üniversite hayatına adım atan tüm evlatlarımız adına da gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, Burdur'umuzun gururu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tercih eden gençlerimize de şimdiden hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu.