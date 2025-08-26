Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 2 dönem rektörlük yaptığı üniversiteye öğrenci olarak döndü! Milletvekilinin okuma azmi

2 dönem rektörlük yaptığı üniversiteye öğrenci olarak döndü! Milletvekilinin okuma azmi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 dönem rektörlük yaptığı üniversiteye öğrenci olarak döndü! Milletvekilinin okuma azmi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz 2 dönem rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Tarih bölümünü kazandı. Öğrencilik hayatına dönmeye hazırlanan Korkmaz, "Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne birincilikle yerleşti.

2 DÖNEM REKTÖRLÜK YAPTI

2 dönem rektörlüğünü yaptığı ve 8 yıl boyunca yönettiği üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek Korkmaz, "Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum." dedi.

2 dönem rektörlük yaptığı üniversiteye öğrenci olarak döndü! Milletvekilinin okuma azmi - 1. Resim

"BAMBAŞKA BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

Büyük heyecan yaşadığını söyleyen Korkmaz, "Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan. Bugün sadece kendi adıma değil, üniversite hayatına adım atan tüm evlatlarımız adına da gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, Burdur'umuzun gururu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tercih eden gençlerimize de şimdiden hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otogarı karıştıran eşek şoförün yastığını çaldı! İlginç anlar kameralara yansıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli: Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli - GündemTerörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeliYKS sonuçları açıklandı! Bu üniversitedeki 2 bölüme kimse gitmeyecek - GündemBu üniversitedeki 2 bölüme kimse gitmeyecek!Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı... - GündemOğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı...Hastaneyi ayağa kaldırdılar! Doktordan hasta yakınına skandal sözler: Seni paramparça ederim - GündemDoktordan hasta yakınına: Seni paramparça ederimİhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil - Gündemİhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobilMalazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı - GündemGözler yanındaki isimdeydi... MHP paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...