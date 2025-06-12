2 gündür kayıptı! Düştüğü kuyudan film gibi operasyonla kurtarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan inek, bir kuyuda bulundu. Ekipler inek için seferber olurken, talihsiz hayvan saatler sonra yangın hortumlarına sarılarak dışarı çıkarıldı.

Önceki gün Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesi Gerimsiz Sokak’ta Merdan Karanfiloğlu’na ait inek, kuyuya düşerek ayağından yaralandı. 2 gündür aranan inek bulundu.

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HERKES SEFERBER OLDU

Hayvanı kurtarmak için sahibi ve yöre sakinleri çalışma yaptı ancak başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kozan Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için köylülerle birlikte yoğun çaba harcadı. Mahallede iş makinesi bulunan İhsan Özkan, yol açma çalışmalarıyla ekiplere destek verdi.

YANGIN HORTUMLARINA SARARAK ÇIKARDILAR

İnek yangın hortumlarıyla sarılarak bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ayağında kırık olduğu tespit edilen ve saatlerce uğraşılarak kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Mahalle sakinlerinden Oğuzhan Özkan, iki gündür kayıp olarak aranan ineğin kuyuya düştüğünü ve yaralandığını belirtti. Özkan, iş makinesi operatörü olan babasının yol açma çalışmalarına katıldığını ve ekiplerin ortak çabasıyla ineğin kurtarıldığını söyledi.