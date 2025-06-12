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2 haftadır kayıptı, bulunduğu yer hayrete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 haftadır kayıptı, bulunduğu yer hayrete düşürdü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 2 haftadır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Sude Solak, bir pastanede bulundu. Solak'ın daha önce de 5 kez evden kaçtığı öğrenildi.

Millet Mahallesi’nde yaşayan genç kız, "ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi tüm aramalara rağmen kızlarına ulaşamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu.

5 KERE EVDEN KAÇMIŞ

Daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı öğrenilen Sude Solak için ekipler geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Sude Solak, merkez Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ salim bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Gözü yaşlı aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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