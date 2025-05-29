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2 kentte ormanlık alana girişler yasaklanıyor! Tarih netleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 kentte ormanlık alana girişler yasaklanıyor! Tarih netleşti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla orman yangını riskini en aza indirmek için harekete geçildi. Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler 15 Haziran tarihinden itibaren yasaklanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada, ülke genelinde yangın riski yüksek bazı illerde ormanlık alanlara girişlerin 1 Mayıs 2025 tarihi itibari ile yasaklandığı anlatıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün teklifi valilik makamının onayı ile Eskişehir’de 15 Haziran - 30 Eylül arasında, Afyonkarahisar ilinde ise 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yasakların denetlenmesi amacıyla orman işletme müdürlükleri ekipleri ile jandarma ve diğer görevlilerce devriyeler gerçekleştirilecek. Karar; Eskişehir ve Afyonkarahisar İllerinde yaz ayları boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklenmesi, nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği tahmini ile ilgili genelge uyarınca alındı.

Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak ve adli işlem başlatılacak" denildi.

2 kentte ormanlık alana girişler yasaklanıyor! Tarih netleşti - 1. Resim

ANIZ VE BAĞ-BAHÇE TEMİZLİĞİ İLE MANGAL, SEMAVER DE YASAKLANDI

Açıklamada, "Orman parkları, ekoturizm alanları, milli park ve tabiat parkı alanları ile resmi görevliler yasak kapsamı dışında tutuldu. Ormanlık alanlarda sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri de orman parkları ve izin verilen yereler dışında yapılamayacak. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76. maddesi gereği anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi amaçlarla kontrollü de olsa ateş yakmak da yasaklandı.

Özellikle kurak geçen kış aylarının da etkisiyle orman yangınları açısından üzücü durumlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, izin verilen piknik alanları dışında ateş yakmamaları ve ormanlık alanlarda ateş gördüklerinde 112 ihbar hattına bilgi vermeleri, bu konuda resmi açıklamalar dışında bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur." diye anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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