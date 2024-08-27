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2 kişi can vermişti! Kuyudaki facianın sebebi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 kişi can vermişti! Kuyudaki facianın sebebi ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin hayatını kaybetmesinin sebebinin pompaya su gelmemesi olduğu öğrenildi. Şahısların metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde dün meydana gelen olayda su kuyusuna giren Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan (60) hayatını kaybetmişti.

Kuyudan cansız bedenleri çıkartılan iki kişi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsinin ardından Arkın ve Bircan'ın cansız bedenleri yakınlarına verildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.

JENERATÖR ÇALIŞTIRMIŞLAR

Feci olayın nasıl meydana geldiği de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Bilal Arkın ile Eyüp Bircan su almak için kuyuya geldi. Bilal Arkın kuyudan pompa ile su çekmek istedi ancak su çıkmayınca kuyuya girip jeneratör çalıştırdı. Arkın, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmayınca Bircan da kuyuya girdi ama o da kuyudan çıkamadı.

2 kişi can vermişti! Kuyudaki facianın sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Su almaya giden Bircan ve Arkın'ın eve gelmemesi üzerine su kuyusunun yanına gelen yakınlarının onları kuyuda hareketsiz halde görmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler Arkın ve Bircan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bircan ve Arkın'ın ya metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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