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Narin Güran'ın babası TGRT Haber'e konuştu: Asılsız ihbarda bulunmayın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ilk kez TGRT Haber'e konuştu. Asılsız ihbar yapanlara seslenen Güran "Dakikada belki 15-20 insan arıyor. Gören, bilen varsa lütfen kızımı getirsin bana." dedi.

Narin Güran'ın babası TGRT Haber'e konuştu: Asılsız ihbarda bulunmayın - 1. Resim

"GÖREN, BİLEN VARSA KIZIMI GETİRSİN"

Diyarbakır'da 7 gündür kayıp olan ve her yerde didik didik aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, TGRT Haber'e konuştu. İHA muhabirinin sorularını cevaplayan baba Arif Güran "Kızım o gün Kur'an kursundan çıkmıştı, sonra haber alamadık. Bazı iddialar var saat 18.00'de şuradaydı gibi... Sadece 1 kişi, 2 kişi... İddialar üzerinden ekipler hareket ediyor, biz de bekliyoruz. Biz duruyor bekliyoruz, jandarma AFAD durmuyor Allah var. Gören, bilen varsa lütfen kızımı getirsin bana." dedi.

Narin Güran'ın babası TGRT Haber'e konuştu: Asılsız ihbarda bulunmayın - 2. Resim

"BAKANIMIZ, VALİMİZ SÖZ VERDİ"

Köyde hemen hemen herkesin akraba olduğunu belirten baba Güran, "Ne diyeceğimi, düşüneceğimi bilemiyorum. Devlet bizden iyi biliyor, araştırıyor. İçişleri Bakanımız Yerlikaya, kaymakamımız, valimiz, komutanlarımız bize 'Bulacağız' diyerek söz verdi." ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın babası TGRT Haber'e konuştu: Asılsız ihbarda bulunmayın - 3. Resim

NARİN'İN BABASI İSYAN ETTİ

Vatandaşlara da seslenen Güran, şöyle konuştu: "Lütfen asılsız ihbarda bulunmayın. Telefonlara bakamıyorum da, cevap veremediğim zaman da aklım kalıyor 'Acaba kızım için mi' diyorum. O da yok. Dakikada belki 15-20 insan arıyor."

Narin Güran'ın babası TGRT Haber'e konuştu: Asılsız ihbarda bulunmayın - 4. Resim

NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'dan Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Narin'i bulmak için AFAD ve jandarma ekiplerince 7 gündür her yer aranıyor. Öte yandan Narin'in son görüntülerinde kurstan çıkıp arkadaşlarıyla eve gittiği ve yolda onlardan ayrıldığı görülüyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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