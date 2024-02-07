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    • 2 organize suç örgütü çökertildi: Hepsi bir kafese girecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kafes, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

     İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek." ifadelerini kullandı.

    emniyet birimlerimiz içeride ve dışarıda yaptıkları operasyonlarla suç örgütlerine göz açtırmıyor. Her gün genişletilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı iki organize suç örgütünün “Kafes-37” operasyonları sonucunda çökertildiğini belirtti.

    2 organize suç örgütü çökertildi: Hepsi bir kafese girecek

    Yerlikaya, Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesinin yakalandığını ifade etti.

    2 organize suç örgütü çökertildi: Hepsi bir kafese girecek

    Bakan Yerlikaya, “Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘kasten yaralama ve mala zarar verme’, ‘tehdit ve hakaret’ eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten öldürme ve kasten yaralama’, ‘yağma ve silahla tehdit’ faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri ve illegal kumar oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

    2 organize suç örgütü çökertildi: Hepsi bir kafese girecek

    Yerlikaya paylaşımında, operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KafesOperasyon
    Haberler > Gündem > 2 organize suç örgütü çökertildi: Hepsi bir kafese girecek
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