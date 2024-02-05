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    • İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi
    Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-36” operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. 7’si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-36” Operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7’si yabancı uyruklu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

    30 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

    "Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız", diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-36operasyonlarında Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin; yabancı uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlar sonucu; 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

    Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali Yerlikayaİçişleri Bakanlığı
    Haberler > Gündem > İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi
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