2 saat program yapacaklardı, 3 dakika sürdü! Canlı yayında ilginç anlar

Geçtiğimiz sezon aldığı kötü neticelerle Süper Lig'den, 1. Lig'e düşen Sivasspor'da bu sezona kötü gidişat devam ediyor.

KÖTÜ GİDİŞATI PROTESTO ETTİLER

Ligin ilk 4 haftasında sadece 1 puan alan takım şehri ve taraftarlarını gerdi. Bu gerginlik protestolara da neden oldu. Sivas merkezli yayın yapan web haber sitesinde, Abdullah Yiğit moderatörlüğünde her hafta düzenli olarak yayınlanan spor programında canlı yayında gerçekleşen ilginç bir tepki ile gündem oldu.

2 SAATLİK PROGRAM 3 DAKİKADA BİTTİ

Bu haftaki programda taraftar temsilcileri konuk edilirken, program süresi ile 2 saat olarak belirlendi. Programın başlamasının ardından konuklar, bu kötü tablo karşısında konuşacak bir şey olmadığını belirtip, konuşmak istemediler. Moderatör ise 2 saat planlanan programı 3. dakikada bitirmek zorunda kadı.