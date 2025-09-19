2 yıla kadar hapsi istenen Ece Üner beraat etti

Gazeteci Ece Üner’in 15 Mart 2025’de sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada hakim kararını açıkladı. Mahkeme Üner’in beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ece Üner’in paylaşım içeriğindeki "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak İsmail Saymaz hakkındaki soruşturmada yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ece Üner’in ‘adil yargılamayı etkileyeme teşebbüs’ suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması, ‘devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.