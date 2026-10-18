Konya’da dolandırıcıların kimliği üzerinden bir esnaf adına fatura kesildiği yalanıyla kandırmaya çalıştığı 78 yaşındaki Necati Akyıldız, dolandırıcılardan sarrafın dikkati sayesinde kurtuldu. 200 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak isteyen Akyıldız’a sarraf engel oldu. Akyıldız “O an benim beynim durmuş hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ama karşılaşılıyor" diyerek vatandaşları da uyardı.

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Necati Akyıldız, dolandırmaktan sarrafın dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Kendilerini polis ve güvenlik görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, Akyıldız’ı 200 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmaya ikna etti. Akyıldız'ın kimliği üzerinden bir esnaf adına fatura kesildiğini iddia eden dolandırıcılar, yaşlı adamın vereceği parayı, oğlunun alacağını söyledi.

200 BİNİ HİÇ OLACAKTI

Kimlik bilgileri ile ailesine ilişkin ayrıntıların dolandırıcılar tarafından kendisine söylenmesi üzerine paniğe kapılan Akyıldız, kimliğini yenilediğini ve olaydan haberdar olmadığını söylemesine rağmen telefon görüşmesini sonlandırmadı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evinde bulunan yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınları alarak sarrafa gitti.

200 bin liralık altınını kaptırıyordu! Dolandırıcılarının tuzağını sarraf bozdu: O anlar kamerada

TUZAĞI SARRAF FARK ETTİ

Sürekli telefonla konuşan Akyıldız'ın davranışlarından şüphelenen sarraf Önder Orman, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Telefonda konuştuğu kişinin altınların bozdurulmasını ve paranın IBAN üzerinden gönderilmesini istemesi üzerine duruma müdahale eden Önder Orman, telefon görüşmesini sonlandırdı.

O ANLAR KAMERADA

O sırada tesadüfen sarrafa sivil bir polis memurunun müşteri olarak gelmesiyle dolandırıcılık girişimi son buldu. Yaşanan o anlar ise sarrafın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

200 bin liralık altınını kaptırıyordu! Dolandırıcılarının tuzağını sarraf bozdu: O anlar kamerada

“ALTINLARI BOZDUR, OĞLUM ALACAK DEDİLER”

Dolandırılmaktan sarrafın dikkati sayesinde kurtulan Necati Akyıldız, başına gelenleri şöyle anlattı:

Evde oturduğum sırada bir kadın aradı. 'Necati Akyıldız sen misin' dedi. Kimliğimi kaybettiğimi söylediler. Aileme, çocuklarıma kadar her şeyi biliyorlardı. 'Ben kimliğimi buldum, kimliğimi iptal ettirdim yeni kimliğimi aldım kimliğim elimde' dedim. Kadın ise bana 'seni gizli bir istihbarata bağlayacağız o kişi soru soracak sen cevap vereceksin' dedi. Bana da bir iki soru sordu. Altınları bozdur, oğlum alacak diye söyle dediler.

“O AN BENİM BEYNİM DURMUŞ”

Akyıldız “Böyle bir olaya denk gelen vatandaşlarımız telefonlara cevap vermesinler ve hiç bir zaman inanmasınlar. O an benim beynim durmuş hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ama karşılaşılıyor" diyerek vatandaşları da uyardı.

200 bin liralık altınını kaptırıyordu! Dolandırıcılarının tuzağını sarraf bozdu: O anlar kamerada

“PARAYI IBAN ÜZERİNDEN GÖNDERMEMİ İSTEDİ”

Yaşananları anlatan sarraf Önder Orman ise şöyle konuştu:

Yaşlı amca geldi tanıdığımız bir müşterimdi. Altınlarını bozdurmak istedi. Sürekli telefonla konuşuyordu. Altınları masaya bıraktı ama telefonu kulağındaydı. Şüphelendim kim diye sordum, oğluyla konuştuğunu söyledi. Daha sonra telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, altınları bozdurup parayı IBAN üzerinden göndermemi istedi. Ben de telefonu meşgule aldım. Bu seni dolandırıyor diye söylediğim amcaya kim olduğunu sordum, bilmediğini söyledi. Telefonu kapattık kendisine dolandırılmak üzere olduğunu söyledim.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonya

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