21 Nisan'da yapılacak İOKBS Sınavı öğretmen sınav görevi ücreti 1.025 TL olacak

Bursluluk sınavı gözetmen ücreti ne kadar, sorusu cevap buldu. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 21 Nisan Pazar günü yapılacak. İOKBS bursluluk sınavında görev alacak öğretmenlerin alacağı ücret belli oldu. Peki, İOKBS Sınavı öğretmen, salon başkanı, bina sorumlusu sınav görevi ücreti ne kadar? MEB sınav görevi ücreti kaç TL? İşte detaylar...

İOKBS Sınavı öğretmen sınav görevi ücreti ne kadar, sorusu hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının İOKBS sınavının ardından görev alanlara ödeyeceği ücretler merak konusu oldu. Görev tanımlamasına göre verilecek ücretler ne kadar olacak? İOKBS sınav ücreti ne kadar 2024? İşte ayrıntılar...

İOKBS sınavı bu haftasonu uygulanacak. Binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavda görev alacak. Sınavda öğretmenler başta gözetmen olmak üzere salon başkanı ve bina yöneticisi de görev yapacak.

İOKBS SINAVI ÖĞRETMEN SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ

21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek İOKBS bursluluk sınavında görev alacak öğretmenlerin görev tanımlamasına göre alacağı ücretler belli oldu.

Bu kapsamda gözetmen sınav görev ücreti 1.025 TL, yedek gözetmen sınav görev ücreti: 769 TL, salon başkanı sınav görev ücreti 1.057 TL, bina sınav sorumlusu sınav görev ücreti 1.922 TL, bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görev ücreti ise 1.281 TL oldu.