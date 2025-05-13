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25 ilde büyük operasyon! "Kamu görevlisiyim" diyerek neler yapmışlar neler... Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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25 ilde büyük operasyon! &quot;Kamu görevlisiyim&quot; diyerek neler yapmışlar neler... Çok sayıda gözaltı var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son operasyona ilişkin bilgiler verdi. Buna göre Şanlıurfa merkezli 25 ilde dolandırıcılar hedef alındı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda; 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 41'i TUTUKLANDI. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

25 ilde büyük operasyon! "Kamu görevlisiyim" diyerek neler yapmışlar neler... Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 

Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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