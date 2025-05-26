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27 Mayıs'ta grev kararı alınmıştı! Metro İstanbul işçilerle anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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27 Mayıs&#039;ta grev kararı alınmıştı! Metro İstanbul işçilerle anlaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul ile TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Aralık ayından bugüne kadar yürütülen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, yasal takvim ve arabuluculuk safhalarında uzlaşma sağlanamamış, sendika tarafından 27 Mayıs itibarıyla grev kararı alınmıştı.

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İBB’den yapılan açıklamada “Görüşmeler sonucunda süreç mutabakatla tamamlandığı için grev kararı iptal edildi. Süreç boyunca, sürdürülebilir ulaşım hizmeti ile çalışan haklarını birlikte gözeten bir yaklaşımla hareket eden Metro İstanbul, 2 bin 653 sendikalı çalışanı kapsayan sözleşmeyle hem çalışanlarının emeğini korudu hem de İstanbul halkına kesintisiz hizmet sunma sorumluluğunu sürdürdü” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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