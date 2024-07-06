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3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Yaralılar, Yoğun Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 2'si çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Seydiler ilçesi, Kastamonu-İnebolu karayolu Ağlı kavşağında seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı Toyota marka otomobil, kavşakta Numan Kale yönetimindeki 18 BH 887 plakalı Honda marka otomobille, ardından Sadık Temur idaresindeki 34 TJ 4962 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı - 1. Resim

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sadık Temur, Fatma Oral, Cemile Çalış, Sebahat Temur, Numan Kale, Hatice Sevindik, Ahsen Kale, Ömer Faruk Kale, İhsan Kale, Şennur Kale, Erol Mut ile Muhammet Fatih Mut yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibe sevk edildi. Kazazedelere ilk yardımı ise çevreden geçen diğer sürücüler ve fabrika çalışanları yaptı.

3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 12 yaralı - 2. Resim

1'İNİN DURUMU AĞIR

Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan, bölgede polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısa süre ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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